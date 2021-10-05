Sivas’ta Eğitim Şurası öncesi komisyon toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği 20. Milli Eğitim Şurası hazırlıkları kapsamında Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü brifing salonunda Şube Müdürü Mehmet Ar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya komisyon üyesi okul müdürleri katıldı.

Toplantıda Kayseri bölge komisyonuna sunulmak üzere; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında Sivas’ta ortaya konulan görüş ve önerilerden oluşan raporu hazırlamak için yapılacak çalışmalar ele alındı.