Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde Sivas’ta eğitici eğitimi programı başlatıldı.

Aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıktan oluşan eğitimler, Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gönüllü 110 öğretmenin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda eğitici sertifikası alacak öğretmenler, okullarında velilere yönelik 8 ana başlıkta ve 44 saat eğitim verecek. Eğitimlerle aile yapısını risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor.