Sivas’ta eczane çalışma saatleri güncellendi

Sivas merkezde 08.30-19.00 olan çalışma saatleri 08.30-18.00 olarak değiştirildi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, Sivas merkezde bulunan eczanelerin çalışma saatleri için bir basın açıklaması düzenledi. Başkan Eren açıklamasında, “1 Eylül 2020 Salı günü itibariyle, Sivas Merkezde bulunan eczanelerimizin çalışma saatleri 08.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Gece ve pazar günleri 3 eczanemiz, Cumartesi günü ve bayramlarda 4 eczanemiz nöbetçi olarak hizmet vermeye devam edecektir” diye konuştu.

“Hastaneye gitmeden eczanelerden temin edebilecekler”

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların, kullanmış oldukları raporlu ilaçlarını ve tıbbi malzemelerle hasta bezlerini, aile hekimlerine ya da hastaneye gitmeden eczanelerden temin edebileceklerini söyleyen Eren, “Mevcut uygulamaya göre süresi bitmiş raporların süresi 31 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Korona virüs salgını tehlikesi devam etmektedir. En yakın sağlık danışmanınız olan biz eczacılar her zaman olduğu gibi görevlerimizin başındayız. Halkımızdan da tedbiri elden bırakmadan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz. İnşallah en kısa sürede el ele vererek bu salgın sürecinden kurtulacağız” dedi.