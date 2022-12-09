Sivas’ta duyu bütünleme sınıfı açıldı

Duyu bütünleme sınıfları oluşturulan okullardan bir tanesi olan Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulunda gerçekleştirilen toplu açılış programına; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Program, "Büyük Kalpler Projesi" Koordinatörü Süheyla Şahin’in projenin amacına yönelik gerçekleştirdiği tanıtım sunusu ile başladı.

Şahin’in ardından Özel Eğitim Öğretmeni Mansur Kantar tarafından "Özel Eğitimde Duyu Bütünlemenin Önemi" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Sunuların ardından konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Özel eğitim, öğrencilerin bireysel farklılıklarına, akademik, sosyal, günlük yaşam ve benzeri dezavantajlarına hitap eden, geliştirilmiş ve bireyselleştirilmiş eğitim anlayışıdır. Toplumumuzun özel kesimini oluşturan bu çocuklarımıza yönelik hizmet veren okullarımızda sadece eğitim-öğretim desteği yeterli değildir. Yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel sosyal beceriler geliştirmelerine fırsat verecek proje ve çalışmalarda oldukça mühimdir. Çocuklarımızın gelişimindeki yetersizlik nedeniyle eğitim performansını ve sosyal uyum becerilerini olumsuz yönde etkileyen unsurların en aza indirgenmesi de fevkalade önemlidir. Bu nedenle ilerde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve ayrıştırılmamış bireyler olarak yetiştirilmelerine destek veren projeler üretilmesi bizler için bir mutluluk vesilesidir. Elbette ki tüm bunların hayata geçmesinde de öğretmenlerimize ve ailelerine büyük görev düşmektedir. Uygulanan bu projenin de özellikle bu açıdan büyük önemi vardır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği Mali Yardımları ’Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı’ çerçevesinde Sivas İl Özel İdaremiz tarafından hayata geçirilen ’Büyük Kalpler Projesi’ de güzel bir örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek’in konuşmasının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler; RAM, Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu, Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şarkışla Atatürk İlkokulu, Gürün Kurultay İlkokulu, Suşehri Kemal Paşa İlkokulunda oluşturulan duyu bütünleme sınıfları ile RAM bünyesinde oluşturulan dikkat sınıfının açılış kurdelesini kesti.