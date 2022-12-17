Sivas’ta Doğu’nun yedinci oğlu: Sezai Karakoç anıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları büyük düşünür ve Şair Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi programı düzenledi.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren, Türk edebiyatının sevilen şair ve yazarlarından olan Sezai Karakoç düzenlenen programla anıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, SCÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Kapsam Eğitim Kurumu Kurucusu Ertuğrul Arslan, Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları Kurucusu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Feridun Bozyiğit, öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda ‘Doğunun Yedinci Oğlu’ şair, yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç anılırken Karakoç’un birbirinden güzel şiirleri şarkılar eşliğinde okundu. Okunan şiirler izleyiciden büyük beğeni topladı. Programda Şair Sezai Karakoç’un hayat hikayesinden kesitlere de yer verildi.

"Gerçekten emek verilerek hazırlanan bir program"

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Feridun Bozyiğit, emek verilerek hazırlanmış bir program olduğunu söyleyerek " Gerçekten emek verilerek hazırlanan bir program ortaya koyan eğitim kurumumuzun eğitimcilerine, öğrencilerine ve müzikleri ile okunan şiirlere anlam yükleyen müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Siz saygıdeğer katılımcılara da bu programa geldiğinizden ötürü saygılarımı sunarım ” dedi.

“Şiirler bizlere unutulmaz anlar yaşattı”

Kapsam Eğitim Kurumu Kurucusu Ertuğrul Arslan, şiirlerin unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, “Her biri ayrı bir güzellikte okundu, programda emeği katkısı olan herkese teşekkür eder, Üstat şair Sezai Karakoç’u rahmet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

SCÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, “Dolu dolu şiirlerin okunduğu böyle bir gecede bizlere büyük haz yaşatan eğitimcilerimize ve öğrenci arkadaşlara teşekkür ederim. Büyük Şair Sezai Karakoç’u da rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Programa eşlik Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ise “Bunca güzel şiirlerin üzerine bize söyleyecek pek fazla bir şey kalmadı. Büyük Şair Sezai Karakoç’u rahmet ve saygıyla anıyor, programda emeği olanlara da teşekkür ederim” diye konuştu.

Gecenin sonunda programı hazırlayanlara plaket takdimi yapılarak hatıra fotoğrafları çekildi.