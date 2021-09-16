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Sivas’ta din görevlilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi

Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gruplar halinde gerçekleştirilen din görevlileri toplantısında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur’an kursları faaliyetleri, cami hizmetleri ve idari konular masaya yatırıldı.

SİVAS 16.09.2021, 16:38
Sivas’ta din görevlilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi

Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gruplar halinde gerçekleştirilen din görevlileri toplantısında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur’an kursları faaliyetleri, cami hizmetleri ve idari konular masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, din hizmetlerinin önemine değinerek din görevlilerinin halk arasındaki etkin rolünden bahsetti.

Akkuş; “Din görevlisi, cami içerisinde veya cami dışında dini en iyi temsil edendir. Din görevlilerinin, aynı zamanda toplumu din konusunda aydınlatma hususunda lider oldukları bilinmektedir. Bu sebeple toplum, din görevlilerinden normal görevlerinin ötesinde gayret ve hizmetler beklemektedir. Bizim asli görevimiz vatandaşımıza en iyi şekilde din hizmeti sunabilmektir” dedi.

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