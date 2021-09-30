Sivas’ta din görevlilerine yönelik sınav yapıldı

Sivas’ta cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek ve Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla Tashih-i Huruf Kursları düzenleniyor.

Bu kapsamda Sivas İl Müftü Vekili Muttalip Karataş’ın başkanlığında oluşturulan komisyonca İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik "2021 Yılı Talim Tashih-i Huruf Kursu Kursiyer Seçme Sınavı" yapıldı.

Sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilen sınava 24 din görevlisi katıldı. Sınavda başarılı olan din görevlileri 3 ay süreyle eğitime tabi tutulacak.