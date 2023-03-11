Sivas’ta da hayvan hareketleri yasaklandı

Irak’ta ortaya çıkan, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye’de tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de harekete geçti.

Sivas’ta hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) yasaklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada; “İlimizde bulunan tüm hayvan pazarları kapatılmıştır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36 a maddesine göre 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacaktır. Şap aşılama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.