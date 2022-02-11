Sivas’ta çığ arama kurtarma eğitimi verildi

Sivas AFAD İl Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan çığ müdahale ekibinde görevlendirilen kurum personellerine ve gerektiğinde profesyonel arama kurtarma ekiplerine destek vermek üzere sivil toplum kuruluşlarına (STK) ihtimal çığ olaylarına karşı ‘Çığ Arama Kurtarma Eğitimi’ yapıldı. Kentte yoğun kar yağışının ardından ihtimal çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin yerinde ve anında müdahalesi için oluşturulan ekibe, karlı arazide arama-kurtarma eğitimi verildi. 1,5 gün süreyle teorik eğitim verilen ekiplerle birlikte, 10 Şubat tarihinde Kardeşler Tepesi mevkiinde uygulamalı çığ arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Çalışmalar devam edecek

Eğitim hakkında açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Sivas’ta beklenen kar yağışının gerçekleşmesi ile birlikte meteoroloji tarafından da bölgesel çığ riski uyarısının yapılması üzerine, ilde ihtimal çığ olaylarına karşı mevcut müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlayan çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ekinci, kurumlar ve STK’lara yönelik faaliyetlerle birlikte çalışmaların genişletilerek devam ettirileceğini sözlerine ekledi.