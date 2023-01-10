Sivas’ta ceza infaz kurumları için kitap kampanyası başladı

Sivas’ta, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ‘Kitap iyileştirir’ sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başladı.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak için başlatılan kampanya Sivas’ta kentin ilk ve tek alışveriş merkezi olan İVA Park AVM’nin zemin katında stand açılarak başladı. Kampanyanın açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 40 gün açık olacak standa kitap bağışı yapmaya davet eden Vali Şimşek, "Suça karışmış vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek, onlara ne kadar çok kitap okutabilirsek, eğitilmiş bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacaklardır" dedi.