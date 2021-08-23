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Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

SİVAS 23.08.2021, 13:22
Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca; 20 Ağustos 2021 Cuma günü 14.00-18.00 ile 21.00-23.59 saatleri arasında Türkiye Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 540 şahıs ve bin 215 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

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