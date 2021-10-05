Sivas’ta bu lise akıllı hoparlör geliştirdi

Sivas’ta Teknokent Koleji öğrencileri farklı bir projeye imza atarak aldıkları eğitimle akıllı hoparlör geliştirildi.

Sivas’ta Teknokent Koleji 9. Sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen akıllı höparlör, atık malzemeler değerlendirilerek ortaya çıkartıldı. Projede, sesin yüksekliğine göre yanan Led sistemli akıllı höparlör aynı zamanda ortamdaki sesin yüksekliğine göre sesini yükseltip alçaltabilen mekanizmaya sahiptir. Toplumun gereksinimlerine yönelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilen proje, kullanım kolaylığı sağladığı gibi şık tasarımıyla da dikkat çekti. Sivas Teknokent Koleji yapılan çalışmalarla kente ve bölgeye ışık olmaya devam ediyor.