banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekat oldu
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekat oldu
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!

Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

SİVAS 30.03.2021, 18:30
3
Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

Sivas Valiliği Covid-19 karantinasının kaldırıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sivas Valiliği söz konusu sosyal medya paylaşımında, “ İlimiz Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 30.03.2021 (bugün) tarihi saat 21.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu