Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2022 Ocak ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde yeni yılın ilk ayında 256 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 215 kişi de yaralandı. Ocak ayında Sivas’ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 167 olarak açıklandı.