Sivas’ta badminton rüzgarı esti

Sivas’ta 13 ilden 100 sporcunun katılımı ile yapılan “Gençler Badminton Grup Birinciliği” maçları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü organizesinde Sivas’ta yapılan “Gençler Badminton Grup Birinciliği” maçları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen maçlara 13 il, 20 takım ve 100 sporcu katılım sağladı. İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tunceli, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Erzincan illerinden sporcular grup birinciliği için ter döktü.

3 gün süren badminton maçlarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Maçlar sonunda dereceye girenlere başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Sivas’ın çok güzel bir müsabakaya ev sahipliği yaptığını belirterek, “Müsabakalara katılan herkese teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum. Sporun, sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlar ve spor tesisleri ile sporcuların yanındayız” dedi.