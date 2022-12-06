Sivas’ta atıl durumdaki köy okulları yeniden eğitim öğretime açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” ile Sivas’ta 51 eski köy okulu yeniden öğrencilerle buluştu.

Köy halkına yönelik çeşitli kurs faaliyetlerinin de yürütüldüğü Köy Yaşam Merkezleri, 7’den 70’e köyde yaşayan herkese kapılarını aralarken köylere de önemli bir canlılık kattı. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile köyleri cazibe merkezi haline getirmek için ‘Köy Yaşam Merkezleri’nin hayata geçirildiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Bakanlığımız, eğitim alanında toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun imkanlar oluştururken yarını da planlayarak önemli adımlar atıyor. Okullarımızın altyapısı güçlendirilirken, teknolojik donanımları artırılıyor, büyük bir titizlikle hazırlanan eğitim materyalleri, basılı ve dijital ortamlarda öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunuluyor. Dünyanın en nitelikli interaktif ortamlarından bir tanesi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), kısa süre önce hizmete giren Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), ders kitapları, kaynak kitaplar bu çalışmaların hepsi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için. Tüm bu imkanların yanı sıra bakanlığımız, Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile önemli bir temel attı. Atıl durumdaki köy okullarımız yeniden eğitim-öğretime açıldı. Köy okullarımızın bakım, onarım ve donatımları tamamlanarak hem öğrencilerimizin hem de 7’den 70’e tüm köy halkının hizmetine sunuldu” dedi.

"7’den 70’e herkesin eğitim imkânlarından faydalanmasına imkân sağladık"

Köy Yaşam Merkezleri sayesinde 7’den 70’e herkesin eğitim imkânlarından faydalanmasına imkân sağladıklarını söyleyen Aslan, “Köy Yaşam Merkezlerinde oluşturduğumuz ana sınıflarında en az 5 öğrenciye, ilkokulda ise öğrenci sayısına bakılmaksızın eğitim imkanı sağlıyoruz. Bakanlığımız Sivas’a bu çerçevesinde 2 milyon 400 bin TL ödenek aktardı. Bu kaynakla birlikte köy okullarımızın bakım, onarım ve tefrişatlarını tamamlayarak modern okul binalarına dönüştürdük. Tüm bu çalışmaların ardından okullarımızda eğitim-öğretim başlarken Halk Eğitim Merkezlerimiz kanalıyla da hem öğrencilerimiz hem de yetişkinler için çeşitli kurslar düzenleyerek 7’den 70’e herkesin eğitim imkânlarından faydalanmasına imkân sağladık. Bu çerçevede, Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma, Arıcılık, Cenaze Hizmetleri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık, Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği, Adab-ı Muaşeret, Hadis Okumaları, Okuma Yazma, Bağlama, Akıl ve Zekâ Oyunları, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Temel Dini Kavramlar, Erozyonla Mücadele, Basketbol, Unlu Mamuller Üretimi gibi 38 ayrı kurs faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 617 kursiyer katılım sağladı. Köy halkından gelen yeni taleplerle birlikte kurs çeşitliliğimizi daha da artırarak Köy Yaşam Merkezlerinin oluşturulma amaçları doğrultusunda vatandaşlarımızın eğitim ve eğitim temelli üretime katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Köy halkının peynir, süt ve süt ürünlerinin üretimi, tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi kırsalda gerçekleştirecekleri faaliyetleri eğitim alarak bilinçli bir şekilde sürdürebilmeleri ve bunu ekonomik değere dönüştürebilmeleri için gereken desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.