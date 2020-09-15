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Sivas’ta asbest borular değiştiriliyor
SİVAS BELEDİYESİ, İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN ASBEST BORULARI POLİETİLEN BORULARLA DEĞİŞTİRİYOR.
SİVAS 15.09.2020, 15:10
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Sivas Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen asbest boruları polietilen borularla değiştiriyor.
Sivas Belediyesi şehir genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Örtülüpınar ve Halil Rıfat Paşa Mahallelerinde yapımı tamamlanan yağmursuyu hatlarının ardından içme suyu boru değişimlerine başladı.
Çalışmalar kapsamında çürüyen ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen asbest borular polietilen borularla değiştirilirken yine eskimiş olan abone bağlantıları da yeni borularla değiştiriliyor. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında ara ara da su kesintileri yaşanabilecek.
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