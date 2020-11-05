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Sivas’ta 9 ayda 210 şirket kuruldu

SİVAS’TA 9 AYDA 210 ŞİRKET KURULDU

SİVAS 05.11.2020, 21:46
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Sivas’ta 9 ayda 210 şirket kuruldu

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılının ilk 9 ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019’un Ocak-Eylül ayları arasında 175 şirket, 8 kooperatif ve 47 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta, bu yılın aynı döneminde ise 210 şirket, 11 kooperatif ve 79 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

2020’nin ilk 9 ayında 35 şirketin tasfiye edildiği Sivas’ta 52 şirket ile 67 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi. Kentte 2020’nin ilk 9 ayında kurulan 210 şirketin sermayesinin 94 milyon 775 bin lira olduğu açıklandı.

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