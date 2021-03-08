Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü

Sivas’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlikler düzenlendi

Sivas kent merkezinde ve bazı ilçelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan da kentte kurulan Dünya Kadınlar Günü standını ziyaret etti. Vali Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan caddeden geçenlere karanfil takdim etti. Karanfilleri kadınlardan çok erkeklerin alması ise eğlenceli anlara sahne oldu. Burada konuşan Vali Ayhan, "En son Samsun’da ve diğer başka illerde yaşanan kadına yönelik şiddeti şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuk çerçevesi içerisinde de en ağır yaptırımların yapılacağının bilinmesini istiyorum. Bugün 8 Mart bir farkındalık olması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birlikte meydanda tüm Sivaslı kadınlar adına tüm ülkemizde ki kadınların adına onların yanında olduğumuzu onlarla beraber yol yürüyeceğimizi burada tekrardan haykırıyoruz. İyi ki varsınız diyoruz’’ dedi.

İlçelerde de Kadınlar Günü unutulmadı

Öte yandan Kangal ilçesinde yol uygulamalarını sürdüren İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısı ile gül hediye etti. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise yayınladığı mesajında tüm kadıların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Çiftçi mesajında, “Eğer bir toplumda kadın mutluysa, o toplum ve o ülkede mutludur. Peygamber Efendimiz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözleriyle kadın olarak annenin dinimizdeki yerine ve önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’mızda cephede savaşan askerlerimize omuzlarında mermi taşıyan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen savaşın kazanılmasında büyük paya sahip olan kadınlarımız, kahramanlığın en güzel örneklerini göstermiştir. Bizlere düşende kadınlarımızı korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Bununla birlikte günümüzde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplumda yaşamak temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde de Altınyayla İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkez Amiri Birol Karaca ve polis memurları 8 Mart gün dolayısı ile ilçede çalışan kadınlara çiçek takdim ederek 8 Mart Kadınlar Gününü kutladılar. Ayrıca polis merkezinde görev yapan bayan polis memurları Nazlı Taştı ve Kübra Çakal’a günün anlamı dolayısı ile pasta ikramında bulunuldu.