Sivas’ta 436 sit alanı bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre Sivas’ta 436 sit alanı ile 896 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Sit alanlarının 431’inin arkeolojik sit alanı, 3’ünü tarihi sit alanı, 1’ini kentsel sit alanı, 1’ini ise karma sit alanı oluşturdu.

Sivas’ta 2021 yılı sonu itibariyle bulunan 896 adet taşınmaz kültür varlığının 469’u sivil mimarlık örneği, 166’sı dinsel, 124’ü kültürel, 58’i idari, 3’ü askeri, 11’i endüstriyel ve ticari, 49’u mezarlık, 2’si şehitlik, 12’si kalıntılar, 2’si abideden oluştu.