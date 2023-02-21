Sivas’ta 3.7 büyüklükte deprem meydana geldi

Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi, AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 08.47’de kısa süreli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre merkez üssü ilçe merkezi olan deprem yerin yaklaşık 18 kilo metre derinliğinde gerçekleşti. İlçede hafif şekilde hissedilen deprem hasara neren olmadı. Sivas’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçe Gürün olmuştu. Afet Bölgesine dahil edilen Gürün’de bazı müstakil evler yıkılırken çok sayıda binada da hasar oluşmuştu.