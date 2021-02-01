Sivas’ta 311 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı il genelinde birçok köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas’ta bu gün itibariyle 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.