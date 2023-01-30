Sivas’ta 31 bin 347 öğrenci, Milli Eğim Bakanlığı tarafından uygulanan ücretsiz yemek programından yararlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucunda bu imkanlardan Türkiye genelinde 5 milyonun üzerinde öğrencinin faydalanmasını planlıyor.. Bakanlığın yürüttüğü tüm çalışmaların başarılı bir şekilde uygulandığı Sivas’ta ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yemek imkanından 31 bin 347 öğrenci faydalanacak.