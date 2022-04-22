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Sivas’ta 30.1 Milyar liralık yatırım

Sivas’ta 2022 yatırım programında yer alan 30.1 Milyar TL bedelli 378 projenin 21’i tamamlanırken diğerleri inşaat, ihale ve proje aşamasında.

SİVAS 22.04.2022, 17:19
Sivas’ta 30.1 Milyar liralık yatırım

Sivas’ta 2022 yatırım programında yer alan 30.1 Milyar TL bedelli 378 projenin 21’i tamamlanırken diğerleri inşaat, ihale ve proje aşamasında.

İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Müdürleri 2022 Yılı 2. Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün organizesinde yapılan toplantıda koordinasyonu gerektiren konular, kurul üyelerinin katkılarıyla masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın önceliklerini belirlerken dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önüne aldıklarını belirterek, "Uzun bir süredir salgın ile mücadele birinci sırada yer alan önceliğimizdi. Çok şükür verilen mücadele ve aşının gücüyle bugün salgını ilk gündem konumuz olmaktan çıkarabiliyoruz. Mücadelede güç veren sağlıkçılarımız başta olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her ne kadar salgın etkisini yitirse de salgının dünya ekonomisindeki etkilerini hala çok net hissedebiliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki aksamalara bağlı dünya genelinde bir ekonomik sıkışmanın olduğunu görüyoruz." dedi.

“ 2022 Yılını Üretim, İstihdam ve İhracat Yılı Olarak Belirledik”

2022 yılını üretim, istihdam ve ihracat yılı olarak belirlediklerini belirten Vali Ayhan, "Bu nedenle gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Devam eden yatırımlarımızı bitirmek için gayret gösteriyoruz. İnşaat yatırımı olan kurumlarımızın bu konuda gerekli önlemleri almasını istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022 yılını üretim, istihdam ve ihracat yılı olarak belirledik. Bu konuda üretimlerine hız kesmeden devam eden 1. Organize Sanayi Bölgemizin yanında 42 tahsise ulaştığımız Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz ile Sivas’ı bir üretim şehri yapma konusunda kararlıyız. Tahsis gerçekleştirdiğimiz firmalardaki istihdam hedefimiz 15 bin. Bu sayı Sivas’ta işsizlik problemini temelden çözebilecek bir sayı. Bu nedenle atılan her fabrika temelinde büyük bir heyecan duyuyor hedefimize bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bir diğer hedefimiz olan ihracat konusunda kurduğumuz SİVEX firmamızın önemli adımlarına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta 10. İhracat Tırımızı Kazakistan’a gönderdik. Bunlar sadece bir başlangıç adımı. İhracat hacmimizin çok daha ciddi rakamlara ulaşacağını ön görüyoruz." diye konuştu.

“Kırsal Kalınma Öncelikli Başlığımız”

Bu yıl kırsal kalkınmanın öncelikli başlıklar altında olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Kaymakamlarımıza gerekli talimatları verdik. İl Özel İdare ve KÖYDES yatırımlarına yönelik gerekli hazırlıkları yaptılar. Kırsalda yaşayan her vatandaşımızın her düzeyde daha kaliteli yaşam standartlarına ulaşabilmesi bizim ana hedefimiz. Bu yönüyle İl Özel idaremiz kırsalda gerçekleştirdiği yatırımlarla eğitim, tarım, turizm gibi diğer alanlarda da yerleşim yerlerimizin altyapı ihtiyacını karşılayarak çok yönlü bir kalkınmaya katkı sunuyor. Bu yıl da bizleri hareketli, bereketli bir sezon bekliyor." dedi.

30.1 Milyar bedelli yatırım

Kış aylarında planlama, projelendirme ve güncelleme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Vali Ayhan, "İlimizin rotasını belirlediğimiz Ortak Akılla Sivas Çalıştayı ve sektörel çalıştayların güncelliği ile ilgili sektörel toplantılar geçekleştirdik. Revize gereken alanları gördük. Spesifik çalışma yürütmemiz gereken başlıkları tespit ettik. Kısacası yol haritamızı güncelledik. Önümüzdeki dönemde daha tematik bazı çalışmalar yapacağız. 34 yatırımcı kurumumuzun 2022 yatırım programında 378 projesi yer almakta. Söz konusu projelerin toplam bedeli yaklaşık 30,1 Milyar TL. Yatırım programındaki 378 adet yatırımdan; 21 adet tamamlandı, 201 inşaat/uygulama, 74 adet ihale, 82 adet proje aşamasındaki yatırımdır." şeklinde konuştu.

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