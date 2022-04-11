Sivas’ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma çerçevede bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı.

31 Mart 2022 tarihinde güncellenen verilere göre Sivas’ta yaşayan Suriyeli sayısı 3 bin 616’ya ulaştı. 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna oranı yüzde 0,57 olarak açıklandı.

En Fazla Suriyeli İstanbul’da

Göç İdaresi’nin verilerine göre Türkiye’de geçici koruma çerçevesinde ki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 763 bin 565 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye nüfusunun yüzde 4,44’üne denk geliyor. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 541 bin 38 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 463 bin 140 kişi ile Gaziantep, 433 bin 186 kişi ile Hatay, 429 bin 771 kişi ile de Şanlıurfa, 256 bin 525 kişi ile Adana, 242 bin 675 kişi ile Mersin, 184 bin 331 kişi ile Bursa, 149 bin 889 kişi ile İzmir, 123 bin 510 kişi ile Konya, 107 bin 365 kişi ile de Kilis izledi.