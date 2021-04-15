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Sivas’ta 248 keklik markalandı

Sivas’ta DKMP ekipleri ve 48 Avcının katılımıyla yapılan çalışmada 248 adet keklik markalandı.

SİVAS 15.04.2021, 15:43
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Sivas’ta 248 keklik markalandı

Sivas’ta DKMP ekipleri ve 48 Avcının katılımıyla yapılan çalışmada 248 adet keklik markalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas İl Müdürlüğü ile Keklik Sevenler Derneği arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 3 Nisan ve 12 Nisan tarihleri arasında keklik markalama metodu çalışmaları yapıldı. Markalama envanter metodu çalışmasına avcılık belgesi olan 48 yasal avcı katıldı. 248 adet kekliğin markalandığı çalışmada kaya kartalı, kızıl şahin, yaban tavşanı, tilki, yaban domuzu, atmaca, küçük akbaba, yaban keçisi ve kerkenez gibi yaban hayvanlarda gözlemlendi.
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