Sivas’ta 2022’de konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında 8 bin 796 konut satılan Sivas’ta 2022 yılında 8 bin 143 konut satılabildi. 8 bin 143 konutun bin 589’unu ipotekli satışlar 6 bin 554’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte 2022 yılında satılan 8 bin 143 konutun 2 bin 788’ini ilk satış, 5 bin 355’ini ise ikinci el satış teşkil etti.