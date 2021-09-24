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Sivas’ta 2020’de 14,55 hektar ormanlık alan yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ilişkin orman yangını istatistiklerini açıkladı.

SİVAS 24.09.2021, 17:36
Sivas’ta 2020’de 14,55 hektar ormanlık alan yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ilişkin orman yangını istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre orman alanlarının il yüzölçümüne oranının yüzde 15,98 olduğu Sivas’ta 2020 yılı içerisinde 11 orman yangını meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangınlarda 14,55 hektar ormanlık alan kül oldu.

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