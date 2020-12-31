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Sivas’ta 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilerle buluşacak
Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında 7’nci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan eğitim materyallerinin dağıtımına başlandı. Sivas Valiliğince tedarik edilen 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.
SİVAS 31.12.2020, 09:59
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Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında 7’nci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan eğitim materyallerinin dağıtımına başlandı. Sivas Valiliğince tedarik edilen 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte kitap dağıtımının gerçekleştirildiği depoyu ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, KÖPRÜ Projesi koordinatörü öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alarak bir süre okul müdürleri ile sohbet etti. Daha sonra temsili olarak okul müdürlerine eğitim materyallerini dağıtan Vali Ayhan; Temel ve Savaşçı ile birlikte evinde ziyaret ettiği bazı öğrencilere de kitaplarını takdim etti. Bir süre öğrenci ve aile bireyleri ile sohbet eden Ayhan, öğrencilere başarılar diledi.
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