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Sivas’ta 11 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkları Projesi kapsamında Sivas’ta hizmete giren Trafik Eğitim Parkında ilk ders gerçekleştirildi. Alanda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca 11 bin öğrenciye eğitim verilecek.

SİVAS 25.10.2021, 10:38
Sivas’ta 11 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkları Projesi kapsamında Sivas’ta hizmete giren Trafik Eğitim Parkında ilk ders gerçekleştirildi. Alanda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca 11 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde faaliyet gösteren Trafik Eğitim Parkında ilk ders gerçekleştirildi. Derse; öğrencilerle birlikte Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

Eğri Köprü Mahallesinde 9 bin metrekare alana kurulan Trafik Eğitim Parkında, okullardan gelen misafir öğrencilere uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi, günlük hayatta karşılarına çıkacak temel trafik kuralları eğitimi teoriden pratiğe yöntemiyle verildi. Okul Dışı Öğrenme Projesi kapsamında faaliyet gösterilen alanda, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı boyunca 11 bin öğrenciye eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki ilk yardım eğitmeni tarafından verilecek. Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Trafik Eğitim Parkının yaşayarak öğrenme yolu ile öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlayacağını belirtti.

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