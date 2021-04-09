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Sivas’ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Sivas’ta Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

SİVAS 09.04.2021, 11:33
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Sivas’ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Sivas’ta Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas’ta Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğdu, bazı il protokol üyeleri ve polis memurları katıldı. Program Sivas kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti, daha sonra emniyet mensupları Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.
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