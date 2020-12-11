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Sivas’ta 1 yılda 19 bin 242 hektar alan tapulaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları kapsamında 19 bin 242 hektar alan tapulaştırıldı.

SİVAS 11.12.2020, 11:17
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Sivas’ta 1 yılda 19 bin 242 hektar alan tapulaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları kapsamında 19 bin 242 hektar alan tapulaştırıldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas’ta 2020 yılı içerisinde yurt genelinde 4.77 milyon hektar alanda tapulaştırma çalışması yapıldığını belirtip, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Sivas’ta 19 Bin 242 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Yıldız Sivas’ta gerçekleştirilen tapulaştırma çalışmalarına değinerek, “Sivas ilimizde de 2020 yılında 3 adet projede toplam 83 Bin 615 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 19 Bin 242 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 61 Bin 828 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirildi. Sivas İlinde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 3 adet proje dâhilinde 23 Bin 774 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 56 Bin 320 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor” şeklinde konuştu.
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