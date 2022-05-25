Sivas’ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2021 yılında toplam evlenme sayısı 4 bin 38 olurken akraba evliliği sayısı ise 117 olarak açıklandı. Akraba evliliği oranı 2021’de Türkiye’de yüzde 4,0 iken Sivas’ta yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

Sivas’ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 311 bin 495 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 369 olarak açıklandı. Kentte akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçti.