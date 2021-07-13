banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı

Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da, futbolcular bu sabah laktat testine tabi tutuldu.

SİVAS 13.07.2021, 12:36
Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti
banner502

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da, futbolcular bu sabah laktat testine tabi tutuldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın 11’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde laktat testinden geçti. 4 grup halinde yapılan testlerde, sporcular dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından kan alındı.

Yiğidoalr akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Bolu kampını ziyaret etti. Kulübün As Başkanı Faruk Taşseten, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve sporcular ile bir süre sohbet eden Boyraz, takıma baklava ikramında bulundu.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501