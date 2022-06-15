banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Sivasspor’lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

SİVAS 15.06.2022, 12:28
Sivasspor’lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın, 25-27 Haziran’da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu’da yapacağı kampa katılacak.

Yorumlar (0)
21°
açık