Sivasspor’lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın, 25-27 Haziran’da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu’da yapacağı kampa katılacak.