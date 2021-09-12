banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.

SİVAS 12.09.2021, 19:29
Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.


Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 4. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ikinci beraberliğini elde etti.


Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 4. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.


Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0