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Sivasspor - Gaziantep FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak Sivasspor-Gaziantep FK maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

SİVAS 04.08.2022, 15:56
Sivasspor - Gaziantep FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak Sivasspor-Gaziantep FK maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.15’te oynanacak olan Sivasspor - Gaziantep maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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