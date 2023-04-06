Sivasspor-Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Sivasspor - Başakşehir maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.