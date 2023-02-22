Sivaslılardan depremzedelere sıcak karşılama

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için Sivas adeta yekvücut oldu.

Afetlerin ardından evsiz kalan binlerce kişinin imdadına koşan Sivaslılar 7’den 70’e seferber oldu. Üzerinden 17 gün geçen depremin ardından afet bölgesine yardımlarını esirgemeyen Sivaslılar; trenle afet bölgesinden kente gelen depremzedeleri de garda karşılıyor.

Evlerinde hazırladıkları hamur işi ürünleri, yemekleri ve içecekleri şehre gelen afetzedelere ikram eden Sivaslılar trenle yolculuğa devam eden afetzedeleri de unutmuyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kooperatifler de stant açarak temin ettikleri ürünleri depremzedelerle paylaşıyor.