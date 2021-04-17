Sivaslı sporcu güreşte Türkiye 2.’si oldu

Zara Spor Kulübü sporcusu Ebubekir Sadık Ergüt, Antalya Kemer’de yapılan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, grekoromen stil 92 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan yıldızlar Türkiye güreş şampiyonası Antalya Kemer’de yapıldı. Korona virüs tedbirleri alınarak yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen organizasyona, çok sayıda sporcu katıldı.

Sivas’ı temsilen turnuvaya katılan Zara Spor Kulübü sporcusu Ebubekir Sadık Ergüt, kendi kategorilerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından Ergüt, grekoromen stil 92 kiloda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuyu ve antrenörü başarısından dolayı tebrik etti.