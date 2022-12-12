Sivaslı öğrenciler matematik eğitimini evrenselleştiriyor

Sivas Teknokent Koleji öğrencileri Teknofestte’23 yarışmacı için geliştirdikleri SharEmath projesi ile matematik eğitimini evrenselleştiriyor.

Uluslararası bir içerik üretim sitesi olan SharEmath projesi ile Teknofestte’23 Yarışmasına katılan Sivas Teknokent Koleji tamamen özgün fikir ve yazılımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sümeyra Çelik danışmanlığında, okul öğrencilerinden Ekin İlter Varlı’nın takım kaptanlığında “TeknoWeb” takım adıyla projelendirilen “SharEmath” ile ilgili proje danışmanı Sümeyra Çelik şu açıklamalarda bulundu, “Sharemath projesi, uluslararası bir bilgi paylaşımı platformudur. Projenin amacı, evrensel bir dil olan matematik dersinin dünya üzerindeki ülkelerde nasıl öğretildiğinin video, resim ve dökümanlarla paylaşıma sunulduğu bir web sitesini hayata geçirmektir. Projemizde birçok ülkedeki eğitmenler içerik üreterek paylaşım yapmaktadırlar. Bilimsel gelişmişlik gösteren ülkelerin stratejilerinin paylaşılması eğitimde ilerlemeyi sağlayacak bir adımdır.”

Türkiye’de benzeri yapılmadı

Çelik, hazırladıkları projenin bugüne kadar Türkiye’de benzerinin yapılmadığını belirtip, “ Ülkeye ve yöreye dönük özgün ve nesnel araştırma bulgularının öngördükleri önlemler almak, her düzeyde okulda daha nitelikli matematik öğretimi konusunda yeni düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Teknoloji gibi birçok alanda gelişme gösteren ülkelerdeki matematik başarısı, bunu nasıl sağladıklarının takip edilmesinin önemini göstermektedir. Pisa gibi evrensel sınavlar yapılmaktadır fakat ülkelerin bilgi paylaşımlarını birbirine aktaracakları ve birçok yönden gelişime katkıda bulunmaya zemin hazırlayacak hayata geçirilmiş projemize benzer bir proje yapılmamıştır. Tasarladığımız web sitesi e-twining portalından duyuracak, okullara mail atılarak dünya üzerindeki tüm ülkelerdeki eğitmenler site kullanımı için bildirilecektir. Sadece matematik konusuna katkı sağlamakla kısıtlı olmayan bu projede aynı zamanda İngilizce dil eğitimine katkı da sağlanacaktır çünkü bu evrensel sitesinin dili de evrensel bir dil olan İngilizce olacaktır” dedi.

Henüz test aşamasında

Çelik projelerinin henüz test aşamasında olduğuna dikkat çekip, “Bununla beraber çalışmamızda bir konunun anlatımının ülkelerin kültürüyle ilişkisi de gözlemlenecektir. Uygulamamızın back-end’ini Python programlama dili ve Flask frameworkü ile geliştirdik. Front-end’ini ise JavaScript programlama dili, Bootstrap ve Popperjs gibi kütüphanelerini kullanarak oluşturduk. Uygulamamızda veritabanı olarak local bir database olan SQLite kullandık. SharEmath sitesi aktif olarak tamamlanmıştır ve test aşamasındadır.” Şeklinde konuştu.