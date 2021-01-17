Sivaslı Kore gazisi vefat etti

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan 89 yaşındaki Hüseyin Aksoy, yaşa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aksoy, yarın saat 11.00’de ilçede bulunan Rıza Ünal Kültür ve Cemevin de düzenlenecek olan cenaze merasiminin ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.