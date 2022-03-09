Sivaslı kadınlar Saliha Erdim’e yoğun ilgi gösterdi

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen programa katılan Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim yoğun ilgi gördü.

Sivas Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı düzenlendi. Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Sivaslı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ailemiz, ilkokulumuz” konulu söyleşide; aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini milli ve manevi değerler ışığında aktaran yazar Erdim, çocuk eğitimi, toplum huzuru ve gelişiminde ailenin önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Kadınlar ilgiyle takip etti

Eşlerin birbiri üzerindeki haklarına değinen Erdim, salonu hınca hınç dolduran katılımcılara aile huzuru konusunda önemli bilgiler aktardı. Kadınların ilgiyle takip ettiği söyleşi, davetlilerden yoğun alkış aldı.

Program sonunda yazar Erdim’e, Sivas’a özgü el sanatlarından oluşan set hediye edildi.