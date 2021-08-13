Sivaslı judocular şampiyonluk için yola çıktı

Sivaslı judocular Aksaray’da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası için yola çıktı.

Aksaray’da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan Sivaslı judocular şampiyonluk mücadelesi verecek. Üç gün sürecek müsabakalarda 57 ilden 810 sporcu Milli takım seçmelerine katılacak.

Zara Güreş Spor Kulübü sporcularından 48 kiloda Tuana Nevin Ünal ile 52 kiloda Sıla Uçar, şampiyon olup uluslararası müsabakalarda yerlerini almak için mücadele edecek.

“İnşallah kazanacağım’’

Konu hakkında açıklama yapan Antrenör Mesut Solak, “Yarın Aksaray’da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapılacak. Yaş grupları 2007-2008 doğumlu sporcularımızla katılacağız. Bir buçuk yıldır bir çalışmamız var. İlk defa Zaralı çocuklarla bir müsabakaya katılacağız. Temennimiz çocukların başarıyla geri dönmesi’’ dedi.

Sporcu Tuana Nevin Ünal ise, “ 1 buçuk yıldır Judo yapıyorum. Çalışmalarıma Mesut hocayla devam ediyorum. İnşallah kazanacağım. Yarın gideceğim iyi hazırlanmaya çalıştık. Heyecanım biraz var ama kazanmaya çalışacağım’’ dedi.