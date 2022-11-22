Sivaslı judocular Edirne’den 9 madalya ile döndü

Edirne’de 600 sporcunun katılımı ile yapılan judo şampiyonasına Sivas’ı temsilen katılan sporcular toplamda 9 madalya kazandı.

Edirne’nin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye Judo Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi. Edirne Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’dan sporcular katıldı. Minik, yıldız, ümit ve gençler kategorisindeki müsabakalarda yaklaşık 600 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele etti.

Sivas’ı temsilen antrenörler nezaretinde şampiyonaya katılan sporcular derece yapmayı başardı. Miniklerde 40 kiloda Berra Canay Akyol üçüncü, yıldızlar 38 kiloda Hamza Arı, 46 kiloda Arda Manaz ve 57 kiloda Elif Zehra Ağkaya üçüncü, ümitler de 44 kiloda Begümnaz Doğruyol birinci, 57 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya üçüncü, +70 kiloda Hayrunisa Ardıç ikinci, gençler kategorisinde ise 60 kiloda Salih Kuzu ile 90 kiloda Muhammed Ali Sayıner üçüncü oldu.