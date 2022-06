Sivaslı iş adamlarının yeni pazar arayışları sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Filistin Güney Hebron Tarım, Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan anlaşmanın ardından yeni Pazar arayışlarını devam ettirdiklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Mayıs ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi.

Mayıs ayının yoğun geçtiğini dile getiren Başkan Mustafa Eken, “Filistin Güney Hebron Tarım, Ticaret ve Sanayi Odası geldi. Onlarla bir işbirliği yaptık. Arkadaşlarımız onları 3 gün gezdirdiler. Üyelerimiz için yeni pazar arayışlarımız devam ediyor” dedi. Sivasspor’un Türkiye Kupasını almasıyla gururlandıklarını ifade eden Eken, “Geçtiğimiz ay Sivasspor’umuz, Ziraat Türkiye Kupasını aldı. Sivasspor hepimizin göğsünü kabarttı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2 bin arkadaşımıza bilet aldık. Takımımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Birlik çağrısını yeniledi

Başkan Eken, meclis üyeleri başta olmak üzere her zaman, her platformda birlik ve beraberlik mesajları verdiğini ifade ederek şunları kaydetti; “Değerli arkadaşlar, burada birlik ve beraberliği 4 senedir hep söyledim, yine söylüyorum. Benden büyük abilerim, kardeşlerim var. Lafta birlik beraberlik olunmuyor arkadaşlar. Sivas bir ve beraber olursa hak ettiği yere gelecektir. Bunu sağlamak hepinizin elinde, lafta değil icraatta bu birliği beraberliği sağlarsak Sivas gerçekten istediği her şeyi elde edecektir.”

2023 Sivas’ın altın yılı olacak

Demirağ OSB ile ilgili de bilgiler veren Başkan Eken, “Demirağ OSB’de 5 - 6 fabrikanın temeli atıldı. Altyapı devam ediyor. Noksanlarımız var ama hızlandırıyoruz. Yılsonuna doğru yer tahsisi yaptığımız fabrikaların bir çoğu temel atmış olacak. 2023 yılı da Sivas’ın altın yılı olacak. Tüm bunları birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Ben hepinize bu güne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize güç kuvvet versin. Allah için hepinizi seviyorum. 4 yıldır yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı, meclisimize, ilimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, sağ olun var olun.” Şeklinde konuştu.