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Sivaslı halk ozanı hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Ali Doğan vefat etti.

SİVAS 08.05.2021, 17:32
Sivaslı halk ozanı hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Ali Doğan vefat etti.

Sivas’ın sevilen halk ozanlarından Ali Doğan, bugün vefat etti. Sevilen ozanın ölümü memleketi Sivas’ta üzüntüye neden oldu. 71 yaşındaki Doğan bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde dünyaya gelen doğan, müzik yaşantısının dışında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973 yılında ilk plağını çıkarttı. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD’si var. Otuza yakın türküsü ise TRT denetiminde geçmiştir. Doğan, Pazartesi Yıldızeli ilçesi Doğanlı köyünde toprağa verilecek.
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