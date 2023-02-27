Sivaslı gönüllü kuaförler Doğanşehir’de depremzedeleri tıraş etti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Üyeleri, deprem bölgelerinden biri olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşların saç ve sakal bakımlarını yaptı.

11 ilde meydana gelen deprem sonrasında esnaf teşkilatının tüm imkanlarını seferber eden SESOBBaşkanı Hakan Demirgil, oda başkanlarıyla da işbirliği yaparak deprem bölgesine hizmetlerin daha fazla yaygınlaştırılmasını sağlıyor. SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ömer Şeker, Oda başkanları ve kuaförlerle birlikte Malatya Doğanşehir ilçesinde giderek burada mağduriyet yaşayan depremzede ailelerin saç tıraşını ve bakımlarını yaptılar. İlçede 4 ayrı noktada gün boyu tıraş yapan berber ve kuaförler, hem duygulandılar hem de depremzede vatandaşlarla sohbet ederek onlara moral vermeye çalıştılar.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, 50 bayan kuaförle birlikte Malatya’nın Doğanşehir ilçesine geldiklerini buradaki depremzede kardeşlerimizin tıraşlarını ve bakımlarını yaparak katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden SESOB Başkanı Hakan Demirgil’e ve katkı sağlayan kuaförlere teşekkür etti.

“Gün birlik ve beraberlik günüdür”

Esnaf teşkilatının depremin ilk gününden itibaren seferber olduğunu vurgulayan SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise bölgede hasarın çok olduğunu, devletin gerekli desteği sağladığını dile getirerek, “ Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak depremin ilk gününden itibaren mağduriyet yaşanan bölgedeki vatandaşlar için seferber olduk. Maddi yardımların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerde yapıyoruz. KYK yurtlarında kalan depremzede vatandaşlarımızın saç ve sakal bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca oda başkanlarımız ve kuaförlerimizle birlikte Doğanşehir ilçemize geldik. Burada gün boyunca kuaför ustalarımız gönüllü olarak buradaki kardeşlerimizin saç ve sakallarını kestiler. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu günde herkes kendi imkanları ölçüsünde seferber olmalıdır. Bizlerle birlikte buraya gelen oda başkanlarıma, bay ve bayan kuaförlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sivas ekibi ve esnaf teşkilatı olarak bu tür desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’ta deprem sonrasında bölgeye Sivaslıların büyük katkıları olduğunu dile getirerek teşekkür ettiler.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil ve oda başkanları, depremzede aileleri çadırlarda ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra yiyecek, oyuncak ve temizlik malzemesinden oluşan yardımlardan da bıraktılar.