banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Sivaslı genç sporcudan büyük başarı

Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya’da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu.

SİVAS 05.07.2021, 10:51
Sivaslı genç sporcudan büyük başarı

Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya’da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş’nin lisanslı sporcusu olan Sivaslı 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında Makaralı Yay alanında Türkiye 1.si oldu. Ocakçı geçtiğimiz aylarda Kayseri’de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olmuştu.
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu