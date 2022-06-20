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Sivaslı atletler şampiyonadan 2 madalya ile döndü

Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan atletler 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

SİVAS 20.06.2022, 11:07
Sivaslı atletler şampiyonadan 2 madalya ile döndü

Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan atletler 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası, Bursa’da yapıldı. Bin 100 sporcunun katıldığı Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası’nda, atletler kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas’ı temsilen katılan sporculardan Zeki Mert, gülle atmada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Hatice Temel ise disk atmada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 3000 metre yürüyüş yarışında da Sivaslı sporcular Muhammed Yasir dördüncü, Mustafa Mert Fidan yedinci oldu.

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